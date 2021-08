CTS Eventim-Aktie mit Gewinnen: CTS Eventim verhandelt über Ticketingabkommen für Olympische Spiele

Die CTS Eventim und die France Billet SA befinden sich in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen.

Dies ist die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen und beinhaltet die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software, wie der Ticketvermarkter mitteilte. CTS Eventim und France Billet bilden dabei ein Konsortium mit Orange Business Services SA. Die Deuschen erwarten aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Chance für CTS Eventim auf Olympia-Deal kommt nur gut an

Die Aussicht für CTS Eventim auf ein Ticketing-Abkommen für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 wurde am Freitag sehr gut aufgenommen worden. Auf XETRA zog der Kurs nach anfänglichen kleinen Abgaben in der Spitze um 1,9 Prozent auf 54,66 Euro an. Auch ktuell liegt das Papier im Plus, auch wenn die Gewinne nun kleiner ausfallen.

Mit einem solchen Deal würde der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter die ohnehin schon gute Stellung in einem von Corona schwer angeschlagenen Markt noch ausbauen, sagte ein Händler. Das Unternehmen könne mit solchen Vereinbarungen und Aufträgen nach der tiefen Krise am Ende noch besser dastehen als zuvor.

In schwierigen Corona-Zeiten ist für den Veranstalter und Tickethändler jede Aussicht auf Umsatz sehr willkommen. Die Pandemie hatte dem Konzern 2020 ein Verlustjahr eingebrockt. Trotz erster Öffnungsschritte hätten bisher auch in diesem Jahr keine wesentlichen Veranstaltungen stattgefunden, beklagte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg erst jüngst bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. CTS Eventim ist weit vom Vorkrisenniveau entfernt und traut sich noch immer keine Prognose zu.

Die olympischen Sommerspiele sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris stattfinden. Die Paralympics folgen wenige Wochen später. Das Organisationskomitee hofft auf Spiele in einer möglichst unbeschwerten Post-Corona-Ära. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach zuletzt vom "größten Sommersportevent nach der Pandemie".

CTS Eventim bietet mittlerweile Software zum Check von digitalen Gesundheitszertifikaten bei Veranstaltungen an. Beim Einlass könne damit zusätzlich zum Ticket zum Beispiel auch ein Impf- oder Testnachweis überprüft werden. Sollten diese Nachweise 2024 noch Relevanz haben, wäre CTS Eventim also gerüstet.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)