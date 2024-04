CTS Eventim-Aktie negativ: CTS Eventim kauft Ticketgeschäft von Vivendi zu

Wie das MDAX -Unternehmen CTS Eventim mitteilte, hat es mit Vivendi eine Vereinbarung über eine Verkaufsoption zur Übernahme des Festival- und internationalen Ticketing-Geschäfts des französischen Konzerns Vivendi geschlossen. Die Geschäftsbereiche erzielten 2023 einen Umsatz von 137 Millionen Euro.

Davon entfiel auf das Ticketing-Geschäft unter der Marke See Tickets ein Umsatz von 105 Millionen Euro. Das Festival-Geschäft steuerte 32 Millionen Euro bei. CTS will die Transaktion in den kommenden Monaten abschließen.

Die Vereinbarung unterliegt auf Verkäuferseite den vorgeschriebenen Informations- und Anhörungsverfahren unter Beteiligung der jeweiligen Arbeitnehmervertretungen.

Die CTS Eventim-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,67 Prozent auf 81,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)