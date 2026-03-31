CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Neubewertung 31.03.2026 16:55:00

CTS-Eventim-Aktie tiefer: Markt unterschätzt Nachfrage und Wachstumskraft

CTS-Eventim-Aktie tiefer: Markt unterschätzt Nachfrage und Wachstumskraft

JPMorgan hält die Aktie nach Kursrückgang für klar unterbewertet und verweist auf starke Fundamentaldaten.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert.

Die Eventim-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 49,84 Euro.

/rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

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