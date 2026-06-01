CTS Eventim hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CTS Eventim ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CTS Eventim die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CTS Eventim noch ein Gewinn pro Aktie von 0,480 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CTS Eventim in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 613,5 Millionen EUR im Vergleich zu 498,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at