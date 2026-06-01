CTS EVENTIM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CTS EVENTIM äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 717,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CTS EVENTIM einen Umsatz von 524,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at