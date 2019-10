CTS Eventim und Fnac Darty einigen sich über Partnerschaft

BREMEN (dpa-AFX) - Der Ticketverkäufer CTS Eventim und die französische Handelskette Fnac Darty sind sich in Gesprächen einig geworden. Die beiden legen ihre Frankreich-Aktivitäten im Bereich Ticketverkauf zusammen, geht aus einer Meldung von CTS vom Donnerstagabend hervor.

CTS Eventim übernimmt in dem Abkommen 48 Prozent der Anteile an France Billet, dem Ticketgeschäft von Fnac Darty. CTS bringt seine Frankreich-Aktivitäten in die Partnerschaft ein. Außerdem kann CTS vier Jahre nach dem Abschluss des Deals eine Mehrheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen kaufen.

An Fnac ist der MDAX-Konzern Metro (METRO (St)) mit 24 Prozent beteiligt./fba/he