CTS Eventim und US-Promoter Michael Cohl gründen Joint-Venture

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Münchner CTS Eventim gründet mit dem US-Promoter Michael Cohl ein paritätisches Joint-Venture und setzt damit auf den Bereich internationale Tourneen. Während Michael Cohl sein Konzertgeschäft und sein Netzwerk einbringe, biete man den Zugang zum Eventim-Live-Netzwerk, der Ticketing-Plattform und dem Portfolio an Produkten und Dienstleistungen rund um Live-Veranstaltungen, teilte die im MDAX-notierte Gesellschaft mit. Beide Partner sollen 50 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft halten und CTS Eventim will Umsatz und Ergebnis nach IFRS im vollen Umfang konsolideren. Das Unternehmen werde seinen Sitz in New York City haben, die Leitung liege bei Michael Cohl und Glenn Orsher.

February 21, 2020 00:26 ET (05:26 GMT)