CTS Eventim verdient im Tagesgeschäft mehr - Überschuss und Dividende schrumpfen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Konzerten im In- und Ausland treibt den Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim weiter an. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um fast zehn Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Donnerstagabend in München mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) legte um knapp acht Prozent auf 584 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg weitere Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn an.

Unter dem Strich musste CTS 2025 jedoch einen Gewinnrückgang um 13 Prozent auf 277,3 Millionen Euro hinnehmen. Als Ursachen nannte das Unternehmen den starken Euro, Bewertungseffekte und den Wegfall von Dividendenerträgen. Daher soll die Dividende für die Aktionäre um 22 Cent auf 1,44 Euro schrumpfen.

Während das Unternehmen im Tagesgeschäft die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertraf, hatten sich Experten bei Überschuss und Dividende im Schnitt mehr versprochen./stw/jha/