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20.04.2026 11:20:03

CTS EVENTIM: Verlängerung der Ticketing-Partnerschaft zwischen CTS EVENTIM und Stage Entertainment


EQS-Media / 20.04.2026 / 11:20 CET/CEST

Hamburg, 20.04.2026 – CTS EVENTIM, Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und weltweite Nummer zwei, und Stage Entertainment, ein weltweit führendes Theaterproduktionsunternehmen mit Fokus auf den europäischen Musical-Markt, haben die langfristige Fortsetzung ihrer Partnerschaft im Bereich Retail-Ticketing beschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarung verkauft CTS Eventim auch weiterhin über seine reichweitenstarken und hochperformanten Multi-Channel-Plattformen Tickets für Stage Entertainment Musicalformate in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Mit der Erneuerung ihrer Partnerschaft im Retail-Geschäft knüpfen die beiden Unternehmen an ihre erfolgreiche langjährige Zusammenarbeit an. Durch den Vertrieb von Tickets über die CTS EVENTIM Webshops und damit über Europas größtes Retail-Netzwerk für Live Entertainment vertrauen Veranstalter und Marken auf die hohe Sichtbarkeit in relevanten Zielgruppen sowie die zielgerichtete, datenbasierte Kundenansprache.

Die Ticketing-Systeme von CTS EVENTIM zeichnen sich durch ihre hohe Skalierbarkeit, Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit aus und ermöglichen eine nahtlose grenzüberschreitende Vermarktung. Gleichzeitig gewährleisten sie auch bei hoher Nachfrage maximale Stabilität und Zuverlässigkeit. Kunden profitieren von der ersten Interaktion bis zum Ticketkauf von einer intuitiven Nutzerführung, einem leistungsfähigen Serviceangebot und einer konsistenten, erstklassigen Fan-Experience über alle Touchpoints hinweg.

Alexander Ruoff, COO, CTS EVENTIM: „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Stage Entertainment ist Ausdruck des großen Vertrauens in unsere Plattformen, unsere technologische Leistungsfähigkeit und unsere internationale Reichweite. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, um so herausragende Live-Entertainment-Formate wie die von Stage Entertainment noch effizienter und besser zu vermarkten. Mit unserer starken europäischen Präsenz, kontinuierlichen Innovationen und unserem klaren Fokus auf Performance und Fanerlebnis werden wir auch diese neue Form der Zusammenarbeit wieder zu maximalem Erfolg führen.

 

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.

 

CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen
Vice President Corporate Communications
christian.colmorgen@eventim.de


INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann
Vice President Corporate Development & Strategy
marco.haeckermann@eventim.de

 

 

 



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Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaA
Rablstr. 26
81669 München
Deutschland
Telefon: +49 421 3666 0
Fax: +49 421 3666 290
E-Mail: info@eventim.de
Internet: www.eventim.de
ISIN: DE0005470306
WKN: 547030
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2311168

 
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2311168  20.04.2026 CET/CEST

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