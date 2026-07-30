CTS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CTS lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CTS ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 144,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 135,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at