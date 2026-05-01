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01.05.2026 06:31:29
CTS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CTS äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 139,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 125,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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