CTS International Logistics A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CTS International Logistics A hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel hatte CTS International Logistics A 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 4,95 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CTS International Logistics A 5,82 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at