CTS International Logistics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CTS International Logistics A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,47 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 4,78 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at