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30.04.2026 06:31:29
CTS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CTS hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,88 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3,13 Milliarden JPY gegenüber 2,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 65,06 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,46 JPY je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 12,75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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