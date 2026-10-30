CTS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CTS hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 15,59 JPY. Im letzten Jahr hatte CTS einen Gewinn von 15,45 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at