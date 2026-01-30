|
30.01.2026 06:31:29
CTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CTS hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,75 Prozent auf 3,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.