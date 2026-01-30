CTS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CTS hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,75 Prozent auf 3,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at