CTS präsentierte Quartalsergebnisse

CTS hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CTS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at