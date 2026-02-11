CTS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CTS äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CTS 0,450 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CTS einen Umsatz von 127,3 Millionen USD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,19 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 541,32 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 515,54 Millionen USD erwirtschaftet worden.

