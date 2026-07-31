CTS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CTS hat am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

CTS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,54 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,25 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,96 Milliarden JPY – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CTS 2,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at