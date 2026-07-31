CTT-Correios de Portugal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CTT-Correios de Portugal äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 EUR, nach 0,120 EUR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent auf 331,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 296,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at