CTT-Correios de Portugal vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CTT-Correios de Portugal hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 385,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at