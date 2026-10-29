CTT Systems AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CTT Systems AB hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,38 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 73,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at