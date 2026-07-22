CTT Systems AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CTT Systems AB hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat CTT Systems AB im vergangenen Quartal 75,9 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CTT Systems AB 79,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at