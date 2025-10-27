|
CTT Systems AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CTT Systems AB hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 1,15 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CTT Systems AB 0,980 SEK je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CTT Systems AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73,8 Millionen SEK im Vergleich zu 57,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
