CTT Systems AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CTT Systems AB lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CTT Systems AB im vergangenen Quartal 56,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CTT Systems AB 82,2 Millionen SEK umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,08 SEK beziffert, während im Vorjahr 6,82 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CTT Systems AB mit einem Umsatz von insgesamt 264,40 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,10 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -11,90 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,63 SEK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 284,82 Millionen SEK beziffert.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
