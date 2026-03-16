GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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16.03.2026 21:33:15
Cuba hit by nationwide blackout as energy grid collapses
‘Disconnection’ leaves 11mn without power in largest outage since US energy blockade began earlier this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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