HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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23.03.2026 15:47:55
Cuban Germans react to Trump's threats wih hope and fear
Cubans came to train, work and study in former communist East Germany. A few thousand people of Cuban origin live in Germany today. Amid US takeover threats and worsening conditions, they worry about Cuba's future.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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