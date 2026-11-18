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18.11.2026 06:31:28
CUBE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CUBE hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CUBE ein EPS von -2,600 JPY je Aktie vermeldet.
CUBE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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