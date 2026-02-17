17.02.2026 06:31:28

CUBE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CUBE hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 5,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CUBE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,70 JPY beziffert, während im Vorjahr 17,88 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,86 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 4,86 Milliarden JPY gelegen.

