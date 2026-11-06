CUBE SYSTEM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CUBE SYSTEM lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 19,34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,51 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at