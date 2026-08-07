CUBE SYSTEM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CUBE SYSTEM lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 14,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,55 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at