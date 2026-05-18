CUBE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CUBE lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,46 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CUBE 1,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at