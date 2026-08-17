CUBE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CUBE hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CUBE ein EPS von 4,58 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,11 Milliarden JPY – eine Minderung von 9,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,22 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at