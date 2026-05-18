Cubex Tubings präsentierte Quartalsergebnisse

Cubex Tubings hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 894,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 849,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Cubex Tubings hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,65 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cubex Tubings im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,88 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at