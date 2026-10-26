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26.10.2026 06:31:29
Cubex Tubings: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Cubex Tubings ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cubex Tubings die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Cubex Tubings hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 829,9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cubex Tubings 737,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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