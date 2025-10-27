Cubic Sensor and Instrument A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cubic Sensor and Instrument A hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,23 CNY. Im letzten Jahr hatte Cubic Sensor and Instrument A einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Cubic Sensor and Instrument A im vergangenen Quartal 212,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cubic Sensor and Instrument A 198,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at