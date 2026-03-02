02.03.2026 06:31:29

Cubic Sensor and Instrument A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cubic Sensor and Instrument A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,30 Prozent auf 305,1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 332,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,31 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Cubic Sensor and Instrument A 1,13 CNY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,03 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 869,52 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

