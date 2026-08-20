Cubic Sensor and Instrument A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cubic Sensor and Instrument A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,46 CNY. Im letzten Jahr hatte Cubic Sensor and Instrument A einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cubic Sensor and Instrument A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 317,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 292,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at