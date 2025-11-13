Cubical Financial Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cubical Financial Services hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Cubical Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Cubical Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 70,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at