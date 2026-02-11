|
11.02.2026 06:31:28
Cubical Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cubical Financial Services lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Mit einem Umsatz von 3,4 Millionen INR, gegenüber 3,8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,67 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
