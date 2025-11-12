CUC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CUC präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 13,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,30 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at