CUC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CUC hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,99 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,17 Prozent auf 13,88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at