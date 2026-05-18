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18.05.2026 06:31:29
CUCKOO ELECTRONICS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CUCKOO ELECTRONICS hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1269,00 KRW, nach 1075,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 224,24 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 232,70 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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