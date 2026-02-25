25.02.2026 06:31:29

CUCKOO ELECTRONICS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CUCKOO ELECTRONICS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1699,90 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1537,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,25 Prozent auf 263,84 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

CUCKOO ELECTRONICS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4270,77 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4418,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 937,63 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CUCKOO ELECTRONICS einen Umsatz von 833,80 Milliarden KRW eingefahren.

