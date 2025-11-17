|
CUCKOO ELECTRONICS präsentierte Quartalsergebnisse
CUCKOO ELECTRONICS hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1110,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 751,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 243,28 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CUCKOO ELECTRONICS 203,01 Milliarden KRW umgesetzt.
