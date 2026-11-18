CUCKOO ELECTRONICS hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 416,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1110,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 245,22 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CUCKOO ELECTRONICS einen Umsatz von 243,28 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at