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18.05.2026 06:31:29
CUCKOO HOMESYS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CUCKOO HOMESYS lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 1507,00 KRW gegenüber 1259,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 273,04 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CUCKOO HOMESYS 271,11 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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