CUCKOO HOMESYS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CUCKOO HOMESYS hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1418,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3992,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,64 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 253,84 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at