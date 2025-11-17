|
17.11.2025 06:31:29
CUCKOO HOMESYS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CUCKOO HOMESYS hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1418,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3992,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,64 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 253,84 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!