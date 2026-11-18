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18.11.2026 06:31:28
CUCKOO HOMESYS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CUCKOO HOMESYS ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CUCKOO HOMESYS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 765,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1418,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat CUCKOO HOMESYS im vergangenen Quartal 289,76 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CUCKOO HOMESYS 291,64 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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