Cue Biopharma hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Cue Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,100 USD je Aktie gewesen.

Cue Biopharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 93,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at